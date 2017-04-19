den 'silahlı fotoğraf' açıklaması

İHA

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Giriş Tarihi: 19.4.2017 13:44 Güncelleme Tarihi: 19.4.2017 14:09
Validen 'silahlı fotoğraf' açıklaması

Sözcü Gazetesi bugün yine skandal bir manşete imza attı. Sosyal medyada dolaşan ve ne zaman, nerede çekildiği belli olmayan bir fotoğrafın üzerine “Kapıda silah, sandıkta evet” manşeti atan Sözcü’ye ilk tepki Muş si’nden geldi. Muş Valisi , Dağdibi köyünde elinde tüfekle fotoğraf çektiren ve bunu sosyal paylaşım sitesinde paylaşan şahıs konusuna ilişkin soruyu yanıtladı. Yavuz, "O fotoğrafın o saatte ( günü) çekildiğine dair elimizde bir bilgi, belge yok. Yani kaybedince çamura yatmak denir buna açıkçası" diye konuştu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hasköy'e gelen , Dağdibi köyünde elinde tüfekle fotoğraf çektiren ve bunu sosyal paylaşım sitesinde paylaşan şahısla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözcü'nün manşetindeki fotoğrafın, ne zaman çekildiğinin belli olmadığını ifade eden Vali Seddar Yavuz, "O şahıs güvenlik görevlisi değil, korucumuz değil, bizim herhangi bir güvenlik görevlimiz değil. O fotoğrafın o saatte çekildiğine dair elimizde bir bilgi, belge yok. Dolayısıyla 7 Haziran'da bu ülkede baskı yoktu da şimdi mi var? Bunlar tamamıyla dış güçlere hizmet eden yaklaşımlar.


Muş Valisi Seddar Yavuz (Ortadaki)

Yani kaybedince 'çamura yatmak' denir buna açıkçası. Dolayısıyla Dağdibi köyüne baksınlar, ilk defa mı bu sonuç alınmış? Dağdibi köyünde geriye gidin 15 yıllık seçim sonuçlarına bakın, bütün seçim sonuçları benzerdir. Yani daha önceki seçimlerde Dağdibi köyünde irade böyle oluştu bu seçimde böyle oluştu denseydi, burada bir baskıdan bahsedilebilirdi. Oysa Yüksek Seçim Kurulunda bütün sonuçlar var. Sonuçlara baksınlar, Dağdibi köyü her zaman duruşu Hasköy gibi olan bir memleketimiz, bizim köyümüz. Dolayısıyla bu tür bahanelere sığınmanın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

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Validen 'silahlı fotoğraf' açıklaması
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