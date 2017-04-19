Yargı, rüşvet alan ağır ceza başkanını affetmedi

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Akdemir, ünlü bir iş adamından 50 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Bir avukatın İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Başkanı Hasan Akdemir'in müvekkili iş adamından rüşvet talep ettiği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Sulh Ceza Hakimi olduğu dönemde verdiği tahliye kararı nedeniyle 100 bin TL rüşvet istediği iddia edilen hakim Akdemir, paranın Pendik'te avukat olan S.B'nin bürosuna getirilmesini istedi.

RÜŞVETE SUÇÜSTÜ

Önceden seri numaraları alınmış 50 bin doları ünlü iş asamı F.İ, Pendik'teki avukatlık bürosuna getirdi. İş adamı F.İ'nin binaya girmesinin ardından hakim Hasan Akdemir de binaya girdi. 1.5 saat sonra iş adamı F.İ binadan ayrılırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdurrahman Üşenmez ve polisler binaya girerek hakim Akdemir ve avukat S.B'ye suçüstü yaparak gözaltına aldı.

İFADEYE ALINDI

İstanbul Mali suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alınan Hasan Akdemir ifadeye alındı.