Yüreğimiz yandı 12 şehit

Tunceli
Ovacık İlçe Seçim Kurulu tarafından, 16 Nisan'da yapılan seçim sonuçlarını Tunceli İl Seçim Kurulu'na götürmek amacıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden helikopter talep edildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Sikorsky
S-70 Blackhawk tipi helikopter, Tunceli'den gelen talebin ardından saat 11.00 sıralarında Diyarbakır'dan havalandı. Helikopter 3 mürettebatıyla ilk olarak Tunceli kent merkezine gitti. Buradan Ovacık İlçe Seçim Kurulu hâkimi Onur Alan'ı alan helikopter daha sonra Nazimiye ilçesine geçti. Buradan komiserlik sınavına girecek polisleri alan helikopter, yine aynı sınava girecek polisleri almak üzere Pülümür'e geçti.
RADARDAN KAYBOLDU
Buradan da polisleri alan helikopter saat 11.40'ta Pülümür'den havalandı. Tunceli kent merkezine gitmek üzere havalanan ve içinde hâkim Onur Alan ile 7 polis, bir astsubay ve 3 mürettebatın bulunduğu helikopter kalkıştan 10 dakika sonra radardan kayboldu. Helikopterin, karla karışık yağmur ve yoğun sisin olduğu Pülümür ilçesine bağlı Kocatepe köyü kırsalındaki 2 bin 500 rakımlı Buyer Dağı yakınlarında düştüğü belirlendi. Düştüğü yerin koordinatları tespit edilen helikopterde bulunan 12 kişinin isimleri belli oldu; hâkim Onur Alan, polis memurları Ekrem Dereli, Sadettin Demir, Candaş Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım, Azam Gündede, Komiser Pilot Abdullah Ortanca, Polis memuru teknisyen Murat Ködük, sözleşmeli pilot Dilaver Karsavuranoğlu ve Astsubay Yavuz Selim Karaman. Olayın hemen ardından, Diyarbakır'dan bir askeri ekip ve 10 kişilik AFAD ekibi, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere helikopterle Tunceli'ye sevk edildi. Diyarbakır'dan CN235 tipi uçağı yönlendirildi. Ayrıca Havadan İhbar Kontrol (HİK) olarak adlandırılan E-7T Barış Kartalı uçağı da Tunceli'de helikopterden gelecek sinyali tespit etmek için uçuş yaptı. Arama ve kurtarma çalışmalarına Tunceli, Erzincan, Elazığ ve Erzurum'dan toplam 43 AFAD personeli, askeri ve polis ekipleri katıldı. Helikopterin düştüğü yere en yakın olan Kocatepe Jandarma Karakolundan olay yerine giden 2 askeri tim saatler sonrası enkaza ulaştı. Helikopterde bulunan 12 kişinin şehit
olduğu bildirildi. Tunceli Valiliği yaptığı açıklamada, "helikopter olumsuz hava şartlarından dolayı düştü" denildi.
112'Yİ ARADILAR İDDİASI
Olayın ardından helikopter personelinin 'acil kodla' 112'yi arayarak, yaralılar olduğunu bildirdikleri öne sürüldü. Ancak daha sonra konuyla ilgili açıklama yapan Tunceli İl Sağlık Müdürü Sercan Özaydın, '112 komuta merkezine olay yerinden düşen bir çağrı yok' dedi. Bingöl Valiliği yetkilileri ise 112'ye açılan telefonun bölgedeki bir karakoldan geldiğini belirtti.
Kaza yerinden çekilen ilk fotoğraf olan bu kare İHA tarafından abonelerine servis edildi. Amerikan Sikorsky şirketinin imalatı S-70 Blackhawk 18 tam teçhizatlı asker taşıyabiliyor. 592 kilometre menzilli. Saatte 296 kilometre hıza çıkabilen S-70'ler 5 bin 790 metre yüksekliğe kadar ulaşabiliyor.
ERDOĞAN, ACI KAZAYLA İLGİLİ AN BE AN BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düşen helikopter hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, helikopterin düştüğü yönündeki haberlerin ardından, Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Soylu'yla konuya ilişkin telefon görüşmesi yaptığını ve an be na bilgi aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'a da başsağlığı telgrafı göndererek üzüntülerini ifade etti. ANKARA
'DIŞ ETKEN SÖZ KONUSU DEĞİL'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'deki helikopter kazasına ilişkin yaptığı açıklamada "Helikopterde dış etken söz konusu değil. Kaza hava koşulları nedeniyle meydana gelmiştir" dedi. Soylu, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında şu bilgileri verdi: "Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopter bir taraftan ilçeler arası görevlilerin intikalini sağlamak, diğer taraftan ilk derece komiser yardımcılığı sınavına giren kardeşlerimizi yerlerine intikal ettirmek, diğer taraftan da bir hakimimizin intikalini sağlamak için saat 11.35 itibari ile Tunceli Pülümür Dağ yolundan kalkışını gerçekleştirdi. Ondan önce hem Kartal pisti hem Nazimiye'den gerekli personeli aldı ve Pülümür Dağ yolundan kalktıktan sonra da 11.43 sıralarında kendisi ile tüm irtibatlar kesildi. Yaklaşık 2.5 saatlik bir tırmanma sonucunda 4 timimiz helikopterin enkazına saat 16.34 sıralarında ulaştı. Helikopterin yere çakıldığını gördüler. Maalesef 12 vatan evladımız şehit olmuştur. Orada hava şartları çok zor. İnme imkanı yok. Şehitlerimizi alıp, Tunceli'ye intikal ettireceğiz."
GÖREV YERİNE DÖNERKEN ŞEHİT OLDU
Şehit hakim Onur Alan'ın (29), 5 ay önce ilk ataması yapılan Ovacık'ta göreve başladığı öğrenildi. Alan'ın, 8 Kasım 2016'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da katıldığı törende kura çektiği öğrenildi. Gümüşhane nüfusuna kayıtlı olan Alan'ın ailesinin Ordu'da yaşadığı bildirildi. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu. Bakan Bozdağ da aileyi arayarak başsağlığı diledi. Alan, seçim evraklarını Tunceli'ye bırakmış, helikopterle görev yerine dönüyordu.
Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman'ın (25) Çorum Sungurlu'da yaşayan babası Hasan ile annesi Mine Karaman'a acı haber askeri yetkililerce verildi. 5 yıl önce göreve başlayan Karaman bekardı.
Şehit polis memuru teknisyen Murat Ködük'ün (44) memleketi Kütahya da yasa boğuldu. Şehidin marangozluk yapan babası Mustafa Ködük ile annesi Zahide Ködük oğlunun şehadet haberiyle yıkıldı. Murat Ködük'ün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde helikopter teknisyeni olarak görev yaptığı, eşi ve 2 çocuğunun da Diyarbakır'da bulunduğu öğrenildi.
Şehit polis Candaş Kaplan'ın Malatya'daki baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Bekar olan şehidin kardeşi Çağdaş Kaplan'ın da KKTC'de asker olarak vatani görevini yaptığı öğrenildi.
25 yıllık polis memuru şehit Ekrem Dereli'nin Balıkesir Bigadiç'de yaşayan babası İbrahim Dereli gözyaşlarına boğuldu. Şehidin eşi Rebia Dereli ise acı haberi ziyarete gittiği Balıkesir'de aldı. Fenalaşan Rebia Dereli ambulansla evine getirildi. İki çocuk babası olan şehit polis Dereli'nin annesi Fatma Dereli'nin ise bir yıl önce vefat ettiği öğrenildi. Dereli'nin geçen yıl Kütahya'dan Tunceli'ye görevlendirildiği belirtildi.
Şehit polis Ahmet Cihan Kilci'nin Kayseri'de yaşayan babası Ejder, annesi Dilber Kilci, oğullarının şehadet haberiyle yıkıldı. Kilci'nin, MHP Kayseri eski Milletvekili Hasan Ali Kilci'nin yeğeni olduğu öğrenildi.
Şehit polis Azam Güdendede'nin (25) Konya'da yaşayan babası Muzaffer ve annesi Rukiye Güdendede acı haberle yıkıldı. Şehidin ağabeyinin Ağrı'da polis olarak görev yaptığı öğrenildi. Bekar olan şehidin Tunceli'deki görevinin bitmesine 2 ay kaldığı belirtildi. Şehitlerin bugün toprağa verilmesi bekleniyor.