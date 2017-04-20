Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları ve 'himmet' adı altında örgüte para vererek kaynak sağladıkları ileri sürülen 41 şüpheliden 29'u İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüpheliler Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.