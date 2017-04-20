, Yıldırım'ı kabul etti!

AA

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Giriş Tarihi: 20.4.2017 20:06 Güncelleme Tarihi: 20.4.2017 20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti!
Recep Tayyip , 'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti!
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