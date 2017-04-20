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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti!
Cumhurbaşkanı
Erdoğan
,
Başbakan
Yıldırım'ı kabul etti!
AA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2017
20:06
Güncelleme Tarihi: 20.4.2017
20:07
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan
,
Başbakan
Binali Yıldırım
'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti!
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