Cumhurbaşkanı Erdoğan Hulusi Akar'ı kabul etti

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 20.4.2017 20:44 Güncelleme Tarihi: 20.4.2017 20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hulusi Akar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hulusi Akar'ı kabul etti
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