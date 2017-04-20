FETÖ Belçika'ya akıl verdi: Asimile edin!

TÜRKLERİN TÜRKİYE'YE İLGİSİ ARTIYOR, NEREDEHATA YAPTIK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Belçika'da yaşayan Türklere tekrardan Türk olduklarını hissettirdi" diyen Koçak, bu durumun engellenmesi için kendini de içine kattığı Belçikalılar için yol gösterdi. "Son yıllarda burada yaşayan Türklerin Türkiye'ye olan ilgisi güçlü bir şekilde arttı. Her zaman demişimdir bu konunun araştırılması gerekiyor. Neden böyle oluyor. Nerede hata yaptık? Biz derken, sadece Türkleri değil Flaman hükümetini de kastediyorum. Türkiye'nin siyasi nüfuzundan dolayı ilgileri arttı ve Erdoğan tekrardan Türk olduklarını hissettirdi. Buraları sürekli ziyaret eden siyasetçilerden ve camilerdeki imamlardan dolayı son yıllarda Türklük aidiyeti de arttı."

DİYANETİN FAALİYETLERİ DURDURULMALI

Türklerin Flaman toplumuyla birleşemediğini iddia eden Koçak, Türkiye için yurtdışındaki Türklerin çok önem arz ettiğini söyledi. "Belçika'daki Türkler Türkiye'yle çok fazla ilgileniyor ve bu konuda bir şeyler yapmak zorundayız. Neden bu kadar uzun süre boyunca Türkiye'nin etkisini tolere ettik? Örneğin, camiler. İmamlar ithal edilmemeli ve Flemenkçe konuşabilmeli. İthal etmek yerine kendi ulusal enstitülerimiz olmalı." Koçak'ın bu sözleri, FETÖ'nün ülkedeki camileri kendi kontrolü altına almak isteyip, Diyanet'e bağlı camilerin yasaklanmasını talep etmek olarak yorumlandı. Referandumdan hemen önce, İçişleri Bakanı Liesbeth Homans Beringen'deki Fatih Camii'nin resmi olarak tanınmaması için girişimde bulunmuştu. Diyanete bağlı bu camide casusluk faliyeti yapıldığını iddia eden Homans'ı, Belçika istihbaratı yalanlamıştı.

TÜRKİYE'YLE BAĞLARI KOPARTILMALI

Türk gazeteleri ve uydu kanallarının Belçika'da yaşayan Türklerin evine girdğini ve bundan dolayı anavatanlarıyla bağlarının canlı tutulduğunu söyleyen sunucuya, Koçak "Antenler azaltma yoluna gidilse bile, sosyal medya var. Nereye kadar bu enstrümanlar yasaklanabilir bilemiyorum" diye cevap verdi.



Konsolosluğa giden Türk vatandaşların tepkileriyle karşılaşmaktan korktuğu için oy vermeye gitmediğini ileri süren Koçak, programın ilerliyen dakikalarında oy veren vatandaşları eleştirdi. "Burada hayatlarını etkieyecek politikalara katkı sağlamak yerine, 3bin kilometre uzaklıktaki bir seçimi etkiliyecek kadar benciller."

TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLERDE OY VERMELERİ YASAKLANABİLİR

Çifte vatandaşların sadece bir ülkede oy verebilme durumunun sağlanabileceğini savunan Koçak, şuanki serbest durum için şu ifadelerde bulundu: "Tabii ki yasaklanabilir, bu yapılırsa bir iki jenerasyon sonra buradaki Türkler bu ülkeye daha fazla uyum sağlayabilir."



Referandum sonrası, Belçika federal hükümetinin üç iktidar ortağı partisi de çifte vatandaşlığın iptali için çağrıda bulunmuştu. FETÖ ve PKK'nın "adeta Avrupa'daki merkezi" olmakla suçlanan ülkede referandum oylaması sürecince, PKK yandaşları araç yakma ve bıçaklı saldırılarla terör estirdiler.