FETÖ'cüler "kuvvet macunu" mesajıyla hava saldırısı istemiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünü kontrol altına almakla görevlendirilen askerler, "Türkiyem" adını verdikleri WhatsApp grubundan da haberleşti. Gruptan paylaşılan "Emniyet hv" ve "kuvvet macunu" iletileriyle emniyete hava saldırısı yapılması istendiği belirlendi.

268 SANIK İÇİN İDDİANAME HAZIR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki olaylara ilişkin, aralarında eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun da bulunduğu 268 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, darbe girişimi sırasında kullanılan WhatsApp yazışmaları da yer aldı.

WHATSAPP GRUBU TESPİT EDİLDİ

İddianamede yer alan Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının hazırladığı rapor içeriğine göre, darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ne düzenlenen saldırıda etkin rol oynadıgˆı belirlenen, söz konusu bölgenin kontrolünü sağlamakla görevlendirilen eski Yarbay Ejder Yıldırım'ın telefonunda "Türkiyem" adlı WhatsApp grubu tespit edildi.

18.54 İTİBARİYLE AKTİF İLETİŞİM BAŞLIYOR

Grubun, darbecilerin "Yurtta Sulh Konseyi" adını verdikleri yapılanmanın da üyesi olduğu belirlenen eski tabur komutanı yarbay Ertuğrul Terzi tarafından kurulduğu belirlendi. Darbe girişiminde önemli rol oynadığı tespit edilen Ali Kalyoncu, Ercan Türkben, Yusuf Bayazıt, Savas¸ Kabaklı, Nuri Büyükyazıcı ve Ejder Yıldırım'ın, WhatsApp grubunda yer alan diğer isimler olduğu ortaya çıkarıldı. Darbe girişimi günü saat 18.54 itibarıyla aktif iletis¸ime geçilen grupta, kogˆus¸ların bos¸aldıgˆı, mu¨himmatların yolda oldugˆu haberleşmeleri yer aldı.

İddianameye göre, 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yer alan 3. Mekanize Piyade Taburu bünyesinde Ejder Yıldırım tarafından hazırlanan personel ve zırhlı araçlar, Savaş Kabaklı'nın saat 23.53'teki talimatıyla Ejder Yıldırım'ın sevk ve idaresinde kışladan çıkış yaptı.

Kısa bir süre sonra da 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesinde yer alan Tank Taburunda tabur komutanı olarak görev yapan Nuri Büyükyazı'nın hazırlattığı tank ve personel, onun sevk ve idaresinde kışladan çıktı.

BOMBANIN ŞİFRESİ: KUVVET MACUNU

Darbe girişimi sırasında zırhlı araçlarla Ankara Emniyet Müdürlüğüne giden Yarbay Yıldırım, saat 00.05 itibarıyla "Emniyet hv" ve "kuvvet macunu" iletilerini go¨ndererek emniyete hava saldırısı talep etti. Yıldırım, bir dakika sonra "hava" ve "ds" mesajlarıyla saldırı talebini yineledi.

"HAVA KUVVETLERİ EMNİYETE DOĞRUDAN MÜDAHALE EDECEK"

Bunun üzerine Kabaklı, "Hava destegˆi bas¸ka yerde, elindekini kullan." yanıtını verdi. Bu yazışmadan 10 dakika sonra Ercan Türkben, gruba "Yeriniz neresi?" diye yazdı.

Tuğgeneral Ali Kalyoncu da saat 00.41'de gruba attığı mesajda, "Ejder geri çekil. Hava Kuvvetleri emniyete doğrudan müdahale edecek." ifadesini kullandı.

Kalyoncu, saat 00.54'teki mesajında ise "Hic¸bir vatandas¸ın ZPT veya arac¸ların u¨zerine c¸ıkmasına mu¨saade edilmeyecek. Direkt mu¨dahale edin, indirin." emrini verdi. Yıldırım da emre, önce "ok" sonra "ettik" yazarak karşılık verdi.

YOĞUN ŞEKİLDE ATEŞ!

Bu kapsamda, Yıldırım'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içindeki polislere teslim olmaları gerektiğini söylendiği, bu çağrıya olumlu cevap verilmemesi üzerine, yine Yıldırım'ın talimatıyla polisler ve darbeye karşı koymak için olay yerine gelen vatandaşlara doğru yakın mesafeden, öldürücü nitelikte silahlarla yoğun şekilde ateş edilmeye başlandığı ortaya çıktı.

Yıldırım'ın talebi sonrasında Ankara Emniyet Müdürlüğüne 01.00 sıralarında F-16 saldırısı gerçekleştirildi.

Ayrıca Yarbay Yıldırım'ın olay gu¨nu¨ Akıncı'daki ana jet üs komutanlığında olduğu belirlenen Osman Doğan'a attığı "Abi, ne kadar zaman su¨rer, hadi." mesajlarıyla doğrudan hava destegˆi istedigˆi tespit edildi.