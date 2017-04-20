FETÖ’nün ablalarına operasyon: 40 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MİT Bölge Müdürlüğü ortak operasyonuyla sabah FETÖ/PDY'nin "abla" diye tabir edilen kadın yapılanmasına yönelik 40 gözaltı kararı verildi. 7 ilde 40 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele savcısı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturmada ablaların büyük bir kısmının ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.