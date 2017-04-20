MİT tırlarını durduran savcı tutuklandı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 20.4.2017 17:26 Güncelleme Tarihi: 20.4.2017 17:31
MİT tırlarını durduran savcı tutuklandı

MİT'e ait tırları Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen ve itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Harem Otogarı'nda 16 Nisan'da gözaltına alınan eski savcı Kavalcıoğlu, İstanbul'daki işlemlerin ardından Ankara'ya getirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDI

Kavalcıoğlu, Ankara Adliyesi'nde, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen Kavalcıoğlu'nun, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Kavalcıoğlu, "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

"BURADA KRAL BENİM!"

Hatay'da, 2014'te MİT'e ait tırları durdurarak arama yapmak isteyen ve kendisine itiraz eden MİT görevlisini "Burada kral benim." diyerek tehdit ettiği ileri sürülen Kavalcıoğlu, süreç içinde meslekten ihraç edilmiş ve hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
MİT tırlarını durduran savcı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz