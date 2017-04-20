Mühürsüz oy talebi CHP ve HDP’nin çıktı

YSK
, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında bazı sandık kurullarının, seçmene oy pusulası ve zarfları sandık kurulu mührüyle mühürlemeden verdikleri yolundaki yoğun şikâyetler üzerine yaptığı değerlendirmede, "Sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların, dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına." karar vermişti. Bu karara parti olarak itiraz eden CHP ve HDP'nin sandık üyelerinin de aralarında bulunduğu görevliler, Ümraniye'de 3017 nolu sandıkta oy birliğiyle aynı yönde bir karar aldığı ortaya çıktı.
OY BİRLİĞİ İLE KABUL ETTİLER
CHP ve HDP'li üyelerin de imzasının bulunduğu, 16 Nisan 9.40'ta oluşturulan tutanakta, 48 oy pusulasının mühürlenmediğinin tespit edilmesi üzerine, seçmenin iradesinde bir sakatlık bulunmadığından oy pusulalarının geçerliğine oy birliğiyle karar verildiği belirtiliyor.
İLK KARAR DEĞİL
HDP ve CHP'nin farklı itirazları üzerine 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri sonrasında İstanbul İl Seçim Kurulunun benzer kararlar verdiği de ortaya çıktı. HDP'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulunun 13 Haziran 2015'te aldığı kararda, "Mührün bulunmaması sebebiyle geçersiz sayılan oy pusulalarının geçerli sayılmasına" ifadesine yer verildi. İl Seçim Kurulunun CHP'nin itirazı üzerine 12 Haziran 2015'te aldığı kararında ise "Sandık kurulunun hatasından doğan şekil noksanlıklarının, oyun tek başına iptaline neden olmayacağı" vurgulandı. Anayasa değişikliğini öngören 16 Nisan referandum
unda evet oyları yüzde 51.4 'hayır' oyları ise yüzde 48. 5 çıkmıştı. Seçim sonrasını hazmedemeyen CHP ise "mühürsüz oy
ların kullanıldığı" gerekçesiyle seçimin geçersiz olduğunu ileri sürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan YSK ise, daha önce de benzer uygulamaların yapıldığını, "sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verildiğini" duyurmuştu.
2015'TE DE KENDİSİ TALEP ETTİ
CHP'nin seçim yenilgisini hazmedemeyip "çamura yattığını" gösteren çarpıcı gerçek 1 Kasım 2015 genel seçiminde YSK'ya yaptığı başvuruyla ortaya çıktı. AK Parti'nin tek başına iktidar olduğu 1 Kasım 2015 genel seçiminde HDP ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), başvuru yapan CHP, çok değil sadece 2 yıl önce de "mühürsüz oyların geçerli kabul edilmesi için" YSK'ya talepte bulunduğuna dair başvurusu ortaya çıktı.