‘Sonuçları tanımazsan millet de seni tanımaz’

Başbakan Binali Yıldırım
, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında referandumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu:
İTİRAZIN SINIRI HUKUKTUR:
Milletin kararı net, sonuç 'evet'. Şimdi herkese düşen, milletin verdiği bu karara saygı göstermektir, boyun eğmektir. Demokrasi ve demokratik rekabet bilek güreşi değil. Ana muhalefet partisi, HDP, Vatan Partisi ve bazı vatandaşlar YSK'ya itirazda bulunmuştur. Demokraside, hukuk devletinde itiraz etmek hak. Ne var ki eleştirinin, itirazın sınırı hukuktur, adalettir.
KABUL EDİLEMEZ:
Çeşitli iletişim mecraları kullanılarak insanları sokağa davet etmek, sonuçları tanımamak asla kabul edilemez. Milletin iradesine saygı duyduğunu ifade etmek yerine, sandıktan çıkan sonuca gölge düşürme çabası boştur. Bu en başta oy veren vatandaşlarımıza yapılmış ayıptır. Türkiye bir hukuk devletidir, dolayısıyla hiç kimsenin hukuksuz, sorumsuz bir tutum sergilemesi asla hoş karşılanmayacaktır.
MİLLET DE ONU TANIMAZ:
Sayın Kılıçdaroğlu'nun 50 milyona yakın insanımızın sandığa giderek oyunu kullandığı bir seçime gölge düşürme çabası, hem üzücüdür hem de büyük talihsizliktir. Bir ana muhalefet partisi başkanının siyasette her türlü sonucun sokakta değil, sandıkta olduğu gerçeğini bilmesi gerekir. Neymiş, halk oylamasının sonuçlarını tanımayacakmış. Eğer sen bu sonuçları tanımazsan, bu sonuçları ortaya koyan millet de seni tanımaz. Tamam, iyi çalıştın, çok koşturdun ama milletin takdiri ortada. Oraya takılıp kalırsan yol alamazsın. Millete fatura çıkaracağına başarısızlığı kendinde ara. Şeffaf bir şekilde yapılan, sınırsız propaganda alanı sağlanan ve içeriden, dışarıdan yedi düvelin izlediği, taraf olduğu bir oylamanın sonucunu hazmetmek zorunda.
CHP'YE YAKIŞMAZ:
Çareyi sokakta aramak, kaos ortamı oluşturmaktan medet ummak ana muhalefet partisine yakışmaz. Eğer böyle bir iş içinde olursa millet gereken cevabı verir. Hiçbir anarşiye, sokak faaliyetine, yasaları çiğneyecek hiçbir fiili duruma rıza göstermemiz söz konusu değildir. Milletime çağrı yapıyorum, provokasyonlara gelmeyin, tahriklere kapılmayın, kulak asmayın.
CHPFABRİKA AYARINA DÖNDÜ
"Kampanya döneminde dedik ki 'Bunların aklı biraz başına geldi.' Kuzu gibi oldular, sakin sakin konuşuyorlar, cevap vermiyorlar. Ben o zaman şunu söyledim. 'Kemal bey, kuzu taktiği yapıyor, inşallah referandumdan sonra da bunu devam ettirir.' Ama gördük ki sonuçlar açıklanınca, CHP eski fabrika ayarlarına döndü. Sayın Kılıçdaroğlu yenilgisini gürültüyle tahrikle bastırmak istiyor. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor, belli ki durumunda sıkıntı var. Vesayet odaklarının siyasete müdahalelerini sona erdirmek için bu değişiklik önemli bir başlangıçtır. Demokrasiye bundan böyle balans ayarı verecek tek merci millettir. Demokrasi başkanlık sisteminde de vardır, parlamenter sistemde de vardır. "
AK PARTİ OLARAK BİZE DÜŞEN MESAJI ALDIK
Başbakan
Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Parti'nin kongre sürecine girdiğini belirten Yıldırım, "Bu yıl sonuna kadar bütün kongrelerimizi yenileyeceğiz. Bir kan tazelemesi, heyecan tazelemesi yapacağız. 2018'de de inşallah olağan kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu seçimden bütün partilerin alması gereken mesajlar da vardır, biz de AK Parti olarak kendi payımıza düşen mesajı aldık. O hususlarda adımlar atacağız" dedi. Yıldırım, "Partimizin kurucusu, liderimiz ve şimdi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, partimize bir an önce gelip katılması, üye olması için sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.