AGİT Mısır'daki darbeyi böyle alkışlamış!

16 Nisan'da yapılan Anayasa değişikliği halk oylamasını birçok yetkilisiyle birlikte Türkiye'de gözlemleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın skandalları bir bir ortaya çıkıyor. Mesnetsiz iddialarla halk oylamasını karalamaya çalışan AGİT temsilcilerinin PKK yandaşı olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi de AGİT direktörünün casusluk firarisi Can Dündar'ın yakın arkadaşı olduğu, AGİT'in Genel Sekreteri ise darbeci olduğu öğrenildi.

MISIR'DAKİ DARBEYİ DESTEKLEMİŞTİ

Mısır'da seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, 2013'te darbeyle koltuğundan indirilmiş yerine 2014 Ocak ayında darbe yönetimi gelmişti. Mursi'nin 2013'te getirdiği sivil anayasa 15 Ocak 2014'teki darbecilerin referandumuyla değiştirilmişti. Referanduma katılım oranı ise sadece yüzde 38'di. Sivil anayasa yerine darbe anayasası yüzde 98'lik evet oyuyla kabul edilmişti. Bu referandumu AGİT'in Genel Sekreteri Lamberto Zannier'in yakından takip ettiği, darbe gibi demokratik olmayan bu referandumu da onayladığı görülmüştü.

DARBECİLERİN DEMOKRASİSİNİ KUTLADI

AGİT'in Genel Sekreteri Lamberto Zannier, Mısır'daki referandum sonrası darbecileri kutlamış hatta Mısır TV'sine canlı bağlanarak, "seçimin demokratik yollarla gerçekleştirildiğine inancım tam, Msıır'da yapılan bu seçimden dolayı sizi kutluyorum, şüphesiz Mısır halkı da sandık güvenliğini sağlayan askerlere çok şey borçludur" demişti.

GÖZLEMCİLER PKK YANDAŞI

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) heyetinde yer alan Danimarkalı üye Nikolaj Villumsen'in aktif olarak "Hayır" kampanyasına katıldığı, hatta terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG için yardım topladığı ortaya çıkmış, yine gözlemci Andrej Hunko'nun PKK'nın sözde bayrağı ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı.(Güneş)