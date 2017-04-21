'dan birilerine kötü haber: Kimse u geçersiz sayamaz

Giriş Tarihi: 21.4.2017 11:41 Güncelleme Tarihi: 21.4.2017 11:52
Avrupa'dan birilerine kötü haber: Kimse referandumu geçersiz sayamaz

Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn , Türkiye'deki sonuçlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Jagland'ın sözleri Anayasayı ihlal ederek AYM'ye giden CHP yönetimini çok üzecek... Jagland "Türkiye'deki seçimleri iptal etmeye kimsenin hakkı yok" dedi.

Konseyi Genel Sekreteri , hiçbir uluslararası kurumun herhangi bir ülkedeki sonucunu geçersiz sayma hakkı bulunmadığını söyledi.

KİMSENİN REFERANDUMU GEÇERSİZ SAYMA HAKKI YOK

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Strazburg'da yaptığı, Alman basınında yer alan açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) halk oylamasının iptaline yönelik başvuruları reddetmesinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AHİM) taşınmasının düşünebileceğini belirtirken, "Hiçbir uluslararası kurumun, herhangi bir ülkedeki bir referandumu geçersiz sayma hakkı yok." ifadesini kullandı.

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Avrupa'dan birilerine kötü haber: Kimse referandumu geçersiz sayamaz
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