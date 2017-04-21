Mahkemesine giderek anayasayı ihlal etti!

M. FATİH GEDİMAN
M. FATİH GEDİMAN

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Giriş Tarihi: 21.4.2017 10:27 Güncelleme Tarihi: 21.4.2017 10:33
CHP Anayasa Mahkemesine giderek anayasayı ihlal etti!

FETÖ, PKK, AGİT'in yurtdışı 'nin de yurt içine yönelik seçim sonuçlarıyla ilgili oluşturmak istediği şaibe algısı tutmadı. Mahkemesine giden fakat reddedilen CHP başvurusuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "AYM'nin alanı değil" açıklaması akıllara Anayasa bu konuda ne diyor? sorusunu getirdi. 79. maddeye bakıldığında Anayasa Mahkemesine giden CHP'nin Anayasayı ihlal ettiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar

HAYIR kampanyasının lokomotifi CHP'nin sözde korumak istediği Anayasayı açık biçimde ihlal ettiği ortaya çıktı. Söz konusu açık ihlal Mahkemesine giden "'nin seçim sonuçlarıyla ilgili algı operasyonunun arkasındaki asıl plan ne?" sorusunu akıllara getirdi.

79. MADDE TARTIŞMA GÖTÜRMEYECEK KADAR AÇIK

Anayasanın 79. maddesinde "Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz." diyor

ONU DA MI OKUMADILAR?

Böylece referandum sürecinde sistem değişikliğini içeren 18 maddeyi okumadan HAYIR kampanyası yürüttüğü ortaya çıkan CHP'nin bu kez de Anayasayı okumadan Anayasa mahkemesine başvurduğu ortaya çıktı.

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CHP Anayasa Mahkemesine giderek anayasayı ihlal etti!
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