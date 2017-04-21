CHP Anayasa Mahkemesine giderek anayasayı ihlal etti!

HAYIR kampanyasının lokomotifi CHP'nin sözde korumak istediği Anayasayı açık biçimde ihlal ettiği ortaya çıktı. Söz konusu açık ihlal Anayasa Mahkemesine giden "CHP'nin seçim sonuçlarıyla ilgili algı operasyonunun arkasındaki asıl plan ne?" sorusunu akıllara getirdi.

79. MADDE TARTIŞMA GÖTÜRMEYECEK KADAR AÇIK

Anayasanın 79. maddesinde "Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz." diyor

ONU DA MI OKUMADILAR?

Böylece referandum sürecinde sistem değişikliğini içeren 18 maddeyi okumadan HAYIR kampanyası yürüttüğü ortaya çıkan CHP'nin bu kez de Anayasayı okumadan Anayasa mahkemesine başvurduğu ortaya çıktı.