Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Mayıs'ta Trump ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A News Televizyonu'na bir mülakat verdi.

ABD Başkanı Trump ile ne zaman görüşeceğinin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarih şu anda belirlendi. Zannediyorum 15-16 Mayıs'ta Çin'e gideceğim. Çin'den oraya geçeceğim. Herhalde 16-17 Mayıs olacak (Trump'la) görüşme tarihimiz. Yani Çin'den 15'inde ayrılıp, direkt Amerika." dedi.

Türkiye ile ABD'nin ikili ekonomik ilişkilerinde ticaret hacmini, 50 milyar dolar seviyesine çıkarmak gerektiğini vurgulayan Erdoğan, ABD ziyaretinin "Bereketli ve isabetli" olacağını ifade etti.