'nün evlerine operasyon

Giriş Tarihi: 21.4.2017 23:03
FETÖ'nün evlerine operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait '' olarak adlandırılan örgüt evlerine operasyon düzenledi...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik merkezli 8 ilde 23 eve yapılan eş zamanlı baskında, 14 kişi gözaltına alındı.

ÖRGÜT EVLERİNE OPERASYON
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye ait '' olarak adlandırılan örgüt evlerine operasyon düzenledi. Aydın merkezli 8 ilde 23 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, örgüt evlerinde öğrencilere ders veren ve örgütün kriptolu haberleşme sistemi kullandıkları belirlenen 19 kişiden 14'ü gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçti. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü..
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FETÖ'nün evlerine operasyon
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