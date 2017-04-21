Kripto FETÖ’cülere operasyon

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgüt ablası konumundaki 36 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyonda "ByLock" kullanıcısı olan 15 FETÖ ablasını gözaltına aldı. İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya, Karabük ve Yalova'da yer alan 33 adrese eşzamanlı baskın yapıldı. Söz konusu adreslerde arama yapan İstanbul Mali Polisi, ele geçirilen malzemelere incelenmek üzere el koydu. Şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.FETÖ'nün "Marmara Bölgesi Kripto Abla" yapılanmasına yönelik operasyonda örgüt talimatları ve ablaların faaliyetleri hakkında detaylar da ortaya çıktı:Para hesapları ve bütün mali bilgileri içeren micro SD kartların, yakalanma riski halinde kartların yutulması talimatı verildi.Gizli toplantıların kayıt altına alınmasının önlenmesi için sinyal kesici kullanıldı.Doğu illerinden maddi durumları kötü öğrenciler İstanbul'a getirilerek zengin işadamları ile görüştürüldü. Bağış adı altında toplanan paralar örgüte aktarıldı.Kurban bayramlarından önce et firmaları ile anlaşılıp 5'er kiloluk paketler hazırlatıldı. Toplanan kurban paralarıyla kurban kesilmedi ve önceden hazırlanan etler dağıtıldı. Yurttaki diğer FETÖ operasyonlara da devam edildi. Kayseri'de bir internet kafede Fetullah Gülen'in sohbet videolarını izlerken vatandaşlar tarafından ihbar edilen karı-koca mahkemeye sevk edildi. FETÖ'den ihraç edilen teğmen olduğu ortaya çıkan M.M. tutuklanırken, eşi Y.M. ise hamile olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sivas ve Malatya'da da 19 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı iken firar eden, FETÖ/ PDY üyesi olduğu öne sürülen Coşgu Çakar'ın Ankara Sincan'daki evinde "böcek" tabir edilen dinleme cihazları ile çok sayıda telefon, telesekreter, ses ve video kasetleri ele geçirildi. Aramada üzerinde FETÖ elebaşısı Gülen'in isminin yazılı olduğu 6 şifreli CD de bulundu. Öte yandan MİT TIR'larını Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen eski Cumhuriyet Savcısı Yaşak Kavalcıoğlu "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle kanun hükmünde kararname ile kapatılan Uluslararası Proje Araştırmaları Derneği'nin üst düzey yöneticilerinden Barış P. tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu saptanan derneğin kurucu 5 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan derneğin üst düzey yöneticisi Barış P. "teröre finans sağlama" ve "terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklandı. Şüphelilerin, Avrupa Birliği projelerinden alınan hibe desteğini dernek üzerinden FETÖ'ye aktardığı iddia ediliyor.