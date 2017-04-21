Vicdansız provokatörlerden İzmir'de yaşlı teyzeye EVET dayağı!

Olay, Konak ilçesine bağlı Güzelyalı semtindeki bir markette dün gece (21 Nisan) gece saat 00.20 sıralarında meydana geldi. 4 çocuk, iki torun sahibi 62 yaşındaki Hediye Kılbaş, yanında çalışan Utku Çelik (25) isimli genç ile birlikte rutin işlerini yapmak üzere işyerine gitti. Markete daha önceden borcu olan 45 yaşındaki Soner Şaşmaz isimli müşteri olaydan kısa bir süre önce markete alkollü şekilde geldi. Şaşmaz, başörtülü yaşlı kadını gördükten sonra ona hitaben, "Sen AK Parti'ye oy verdin. Sen kötü kadınsın. Sen or..pusun. Şerefsizsin. Senin a..na fırça sokarım" şeklinde hakaretler yağdırdı. Yaşlı kadın ne olduğunu anlayamazken, duyduğu hakaret ve küfürler karşısında şok geçirdi. Daha sonra Şaşmaz'ı dışarı çıkarmak isteyen yaşlı kadın, bunun üzerine gözü dönmüş şahıstan 'Senin a..na koyarım" diye küfür ettikten sonra Kılbaş'a yumruk attı. Yediği yumruğun şiddetiyle kendini yerde bulan Kılbaş'ın yüzü şişti, morluklar oluştu. Şaşmaz, market çalışanı Utku Çelik'e ve yardıma koşan başka bir esnafa da vurdu. Yaşanan olay marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kılbaş ile Çelik hastaneden darp raporu aldıktan sonra soluğu polis merkezinde aldı. Hatay Polis Merkezi'ne giderek Şaşmaz'dan şikayetçi oldular.

SERBEST KALDI

Hediye Kılbaş polise verdiği ifadesinde, "Saat 00.20 sıralarında çalışanım Utku Çelik ile birlikte rutin işlerimizi yapıyorduk. Bu sırada işyerine daha önceden tanıdığım ve bana bir miktar borcu olan ismini Soner olarak bildiğim şahıs aşırı alkollü vaziyette geldi. İlk önce bana hitaben, 'Sen AK Parti'ye oy verdin. Sen kötü kadınsın. Son or…pusun. Şerefsizsin. Senin a..na fırça sokarım" şeklinde bağırdı. Bunun üzerine işyeri çalışanım Utku Çelik şahsı dışarı çıkarmak için yanına gitti. Şahsı marketin dış kısmına kadar çıkarttı. Ancak şahıs Utku'ya yumruk atıp yere düşürdükten sonra yine içeri girdi. Bana da aynı şekilde hakaretler etmeye devam etti. Bunun üzerine başka esnaflar da bağrışmaları duyunca dükkana geldi. Şahsı işyerinden çıkarmaya ve sakinleştirmeye çalıştılar. Ancak ani bir hareketle benim gözüme yumruk attı. Yere düştüm. Daha sonra araçla hastaneye götürüldüğümü hatırlıyorum" dedi. Polisler tarafından 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından gözaltına alınan Şaşmaz, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KIZI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Görüntülerde annesine atılan yumruğu izleyince sinir krizi geçiren 26 yaşındaki kızı Şerife Öztürk, annesinin referandumda 'evet' dediği ve baş örtülü olduğu için dayak yediğini belirterek, kamera kayıtlarını izlerken yüreğinin sızladığını ve ağladığını anlattı. Öztürk, "Annem hiçbir suçu yokken bir psikopat yüzünden referandumda 'evet' dediği ve başörtülü olduğu için dayak yedi. Şikayetçi olduk, serbest kaldı. Bu kişi ile aynı mahallede yaşıyoruz. Gelip yine annemi darp etmesinden çok korkuyorum" dedi. Soner Şaşmaz'ın dükkana girip küfür ve hakaretler yağdırdığını söyleyen Öztürk, " Annem ve çalışanımız Utku Çelik darp raporu aldı. Şikayetçi olduk. Serbest kalması bizi hem üzdü, hem de paniğe sevk etti. Soner Şaşmaz'ın yurtdışına kaçma ihtimali olduğunu duyduk. Çünkü poliste birkaç dosyası daha varmış" şeklinde konuştu.