AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, vize serbestiyle ilgili Avrupa Birliği'ne rest çekti.

"BİZ KAĞIDIMIZI HAZIRLADIK"



Bir tv programına katılan Çelik, 'Türkiye vize serbestisi açısından herşeyi yapmıştır. Biz kağıdımızı hazırladık. Mayıs'yta vereceğiz. Kabul etmezlerse onlar bilir. Terörle mücadele yasasıyla ilgili bir değişikliK yapmayız. Bizim güvenliğimiz için önemlidir. Eğer bu önerilerimiz kabul edilmezse Egedeki mükellefiyetlerimizi yerine getirmeyiz' dedi.

Bakan Çelik'ten Avrupa Birliği'ne rest