Bakan Çelik'ten 'ne rest

Giriş Tarihi: 22.4.2017 12:00 Güncelleme Tarihi: 22.4.2017 12:19
Bakan Çelik'ten Avrupa Birliği'ne rest

ve Başmüzakereci , vize serbestiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Biz kağıdımız hazırladık. Mayıs'yta vereceğiz. Kabul etmezlerse onlar bilir. Eğer bu önerilerimiz kabul edilmezse, Ege'deki mükellefiyetlerimizi yerine getirmeyiz' dedi.

ve Başmüzakereci , vize serbestiyle ilgili 'ne rest çekti.

"BİZ KAĞIDIMIZI HAZIRLADIK"

Bir tv programına katılan Çelik, 'Türkiye vize serbestisi açısından herşeyi yapmıştır. Biz kağıdımızı hazırladık. Mayıs'yta vereceğiz. Kabul etmezlerse onlar bilir. Terörle mücadele yasasıyla ilgili bir değişikliK yapmayız. Bizim güvenliğimiz için önemlidir. Eğer bu önerilerimiz kabul edilmezse Egedeki mükellefiyetlerimizi yerine getirmeyiz' dedi.

Bakan Çelik'ten Avrupa Birliği'ne rest

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Çelik'ten Avrupa Birliği'ne rest
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz