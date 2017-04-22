Başbakan Binali Yıldırım
, cuma namazını kıldığı Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nden çıkarken gazetecilerin sorularını cevapladı. Yıldırım'a, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK
) referandum
kararına itiraz eden CHP'nin, Danıştay'a iptal başvurusu yapacağı da soruldu. Yıldırım, CHP'nin Danıştay'a başvurusuna ve Baykal'ın sözlerine tepki göstererek şunları söyledi: YSK'nın verdiği kararlar kesindir. Ama buna rağmen gidebilirler mi? Evet gidebilirler. Bu milli iradeyi tanımamak, demokrasiye inanmamak anlamına gelir. Çözümü başka yerlerde arama anlamına gelir. Yenilen pehlivan güreşe doymaz misali öyle bir yol benimseniyorsa bu, demokratik değil.
YSK KARARINA YARGI YOLU YOK:
Milletin zamanını daha fazla israf etmenin manası yoktur. Esasen YSK itirazları karara bağlar ve mesele biter. YSK'nın verdiği karar kesindir. Bunun üzerinde yargı yolu yoktur. Buna rağmen gidebilirler mi? Gayet tabii istedikleri yere gidebilirler. Neticede milletin kararının üzerine hiçbir mahkeme bir karar ihdas edemez.