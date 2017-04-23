23 Nisan'ın ilk töreni Anıtkabir'de gerçekleştirildi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM'nin açılışının 97'nci yılında kutlanıyor. Devlet erkanı da bu tören için Anıtkabir'e çıktı. İlk tören Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki çocukların Anıtkabir ziyareti ile başladı. Daha sonra TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki heyet Anıtkabir'e çıktı, heyet ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne yürüdü. Burada konuşma yapan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın "TBMM bu yıl 97. yılına girmiş bulunmaktadır. Sevinçliyiz, gururluyuz." mesajını Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdı. Mesajın okunmasının ardından buradaki tören sona erdi.



Anıtkabir'de 23 Nisan töreni

Devlet erkanının ziyaretinin ardından Anıtkabir, tüm vatandaşların ziyaretine açıldı.



İLK TÖREN İSMET YILMAZ VE BERABERİNDEKİ ÇOCUKLARLA

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha Misakı Milli Kulesine geçen Yılmaz, Anıtkabir özel defterine şu ifadeleri yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97. kuruluş yıl dönümünü kutlamak ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu paylaşmak üzere çocuklarla birlikte huzurunuzdayız. Bugünün çocuklarının yarınlarımızı inşa edecek nesillerimiz olduğu bilinciyle geleceğimiz olan evlatlarımızı milli ve manevi değerlerine bağlı, evrensel değerlere açık, çağına yön verecek bilgi ve beceriye sahip, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklara armağan ettiğiniz ve hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla kutluyoruz. Ülkemizin milli egemenliğinin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve temsil ettiği tüm değerlerini nesilden nesile gururla aktaracağız. Ruhun şad olsun."





ANKARA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Ankara'daki yoğun kar yağışı, Anıtkabir'deki törenlerin yapılacağı saatlere denk gelince özellikle tören için alana gelen çocuklar içeri alınarak olumsuz hava koşullarından korundu.

MECLİS'TEKİ TÖRENLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay, TBMM İdare amirleri Erkan Haberal ve Ahmet Gündoğdu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ile milletvekilleri, TBMM idari personeli katıldı.