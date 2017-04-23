Bahçeli: "Elimizi taşın altından çekmiyoruz"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Meclisin açılışının 97. yıl dönümü dolayısıyla verdiği resepsiyona katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, bugün TBMM Genel Kurulunda yaşanan tartışmalara ilişkin, "60 günlük tartışma sonrası bunu normal karşılamak lazım." dedi.

"Bu tartışmalar hep sürecek mi?" sorusuna Bahçeli, "Olmaması lazım. Artık referandum sonuçları belli olmuştur. Bunu kabullenmek gerekmektedir. Daha olumlu, gerilimden uzak, Türkiye'nin geleceğini düşünen projeler üzerinde, parlamentoda temsil edilen siyasi partiler öncülüğünde, bütün toplum kesimlerinin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en verimli ve en etkin şekilde nasıl uygulanabileceğini düşünüp, karşılıklı bir diyalog içinde bulunmalarında yarar var." karşılığını verdi.

Bahçeli, "Bu diyalog kurulabilecek mi?" sorusunu "Ülke açısından kurulması zaruret. Bugün için karşı olunsa da önümüzdeki günlerde diyalog ihtiyacı doğacaktır." diye yanıtladı.

Bir gazetecinin, "CHP'nin referandumu iptal ettirmek için mücadelesi sürüyor." sözleri üzerine Bahçeli, "Genelde hukukçular, YSK kararının üzerinde herhangi bir değişikliğin hiçbir kurum tarafından yapılamayacağını ifade ediyor. YSK'nın kararını bir bekleyelim. CHP'nin müracaatları var. Onların da sonuçlarını bekleyelim? Herhalde Türkiye bir hukuk devleti olarak bir noktada karara varacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"UYUM YASALARINDAN NE ANLAŞILMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA ÖN HAZIRLIKLAR VAR"



Devlet Bahçeli, bir başka gazetecinin, "Referandumdan önce 'Elimizi taşın altına koyarız' demiştiniz. Hükümete girme meselesi de gündeme gelmişti." sözlerine karşılık "Memleket meselelerinde elimizi taşın altından çekmiyoruz ama bu, hükümet ortağı olacağız anlamını taşımaz. Bu tür sorular 65. Hükümeti tartışmaya açmak demektir. Bizim buna hakkımız yok. Halihazırda 316 milletvekilinin desteğiyle 65. Hükümet görevinin başındadır." ifadelerini kullandı.