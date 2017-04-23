Albayrak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Twitter hesabı üzerinden mesaj yayımladı. Albayrak, "Tüm çocukların sadece mutluluk, sevgi ve gülümseme ile anıldığı bir dünya ümidiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu olsun." dedi.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada da "Gazi Meclisimizin 97. açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Albayrak'tan 23 Nisan mesajı