TBMM'de 23 Nisan özel oturumu Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında başladı. Meclis'teki özel oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan izleyici olarak yer alıyor.



Özel oturumda TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genel Kurul'da şu açıklamalarda bulundu:

"Meclisimiz gazi Meclis'tir. Dünyada başka bir parlamento böyle bir ünvana layık görülmemiştir. Bu dönemde Meclisimiz ikinci defa gazilik ünvanını hak etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti büyük bir medeniyetin varisidir. İnancım odur ki ümidini bizlere bağlayanlara hayal kırıklığı yaratmayız. Nice badireler atlattık. Bir cihan devletinin varisiyiz."

Başbakan Binali Yıldırım;

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları başta olmak üzere vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum...



- Milli egemenliği çiğnetmemek ve milletin egemenliğini korumak bu Meclis'in görevidir.



- Milletin kararlılığı ve cesareti darbecilere darbe indirmiştir.



- Meclis'in hangi badirelerden geçtiğini unutmamalıyız.



- Bu Meclis gazi meclistir ve aynı zamanda kahraman bir meclistir.

Başbakan 23 Nisan oturumunda konuştu