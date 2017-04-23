CHP sine-i milleti göze alamadı

Anayasa değişikliği referandumunda yüzde 51.4'lük 'evet' oylarına rağmen millet iradesini yok sayan ve bu yönde adımlar atan CHP önümüzdeki süreçte izleyeceği yol haritasını netleştiriyor. CHP TBMM Grubu, halk oylamasının sonuçlarını değerlendirmek üzere, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde, basına kapalı gerçekleşen toplantı, 6 saat 40 dakika sürdü. Halk oylaması sonuçlarının masaya yatırıldığı toplantıda, CHP'nin yapacağı itirazlar ele alınırken, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da hukuki süreci değerlendirdi. Toplantıda MYK'da tartışmalara yol açan Meclis'ten çekilme konusu da konuşuldu. Ancak Meclis'ten çekilmeme, sonuna kadar muhalefete devam etme kararı alındı. Milletvekillerini dinleyen Kılıçdaroğlu YSK'nın kararına ilişkin tepkilerini gündemde tutacaklarını belirtti. Toplantıda YSK'nın kararıyla ilgili de tüm hukuki yolların denenmesi, gerekirse AİHM'ye gidilmesi görüşleri dile getirildi.