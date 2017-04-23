Çocuklar 23 Nisan için Külliye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğuna oturan Yiğit Türk, "Bugün Gazi Meclis'imizin açılışı, kendi iradesiyle başlattığı mücadelenin yıl dönümüdür. Bizlere, milli irade ve demokrasi armağan eden 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehitlerimizin geride bıraktıkları çocuklarıyla kardeş olduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



3 KİŞİNİN ELİNİ ÖPECEKSİNİZ: ANNE, BABA, ÖĞRETMEN



Cumhurbaşkanı Erdoğan ise düzenlenen törende şunları söyledi;



"Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Tüm yavrularımızın gözlerinde öpüyorum. Sizler bizim güvencemizsiniz. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu konuşma çok çok güzeldi. Kandilinizi kutluyorum, bayramınızı kutluyorum. Bugün 2 bayramı bir arada yaşıyoruz.Her zaman söylerim, üç kişinin elini öpeceksiniz; baba, anne, öğretmen. Eskiden el ayak uzatanlar vardı. Artık o dönemler geçti."



KRİTİK SORUYA CEVAP: NEDEN OLMASIN!

Gazeteciler küçük Cumhurbaşkanına sorular da sordu. "Referandum sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Ak Parti'ye katılılacak, genel başkan olacak mısınız?" sorusuna küçük cumhurbaşkanı "Niye olmasın" diye yanıt verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük Yiğit'in verdiği cevap sonrası gülerek aynı şekilde "Neden olmasın, yasa bu hakkı vermiş' diye konuştu