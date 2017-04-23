Diyanet’ten Miraç Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Miraç Kandili için yayımladığı mesajda "Sadece İslam dünyasının değil, bütün bir insanlığın yücelmesine ve yükselmesine engel teşkil eden problemler ancak Miraç değerleriyle aşılacaktır" ifadesini kullandı. Görmez, mesajında, Kandilin yüreklerdeki imanı ve topraklardaki emanı güçlendiren, millet, ümmet ve insanlık alemi için hayra, huzura, barışa vesile olan bir gece olmasını Cenabı Hakk'tan niyaz ettiğini belirterek bütün müminlerin Miraç Kandili'ni tebrik etti.