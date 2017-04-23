Hâkimlerden Almanya’ya iltica başvurusu

Almanya'da, haftalık Der Spiegel dergisinin, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nden (BAMF) aldığı bilgilere göre, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yüzlerce kamu görevlisi Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Haberde, referanduma kadar bu iltica başvuruları hakkında karar verilmediği ancak yakında başvurular hakkındaki ilk kararların alınacağı iddia edildi. Haberde 2016 ve 2017'de yaklaşık 7 bin Türk'ün Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu kaydedildi. Ancak geçen yıl Türkiye'den yapılan iltica başvurularının yüzde 10'dan azı kabul edildi. İltica talep edenler arasında, hakkında soruşturma açılan yargı mensuplarının olduğunu savunan dergiye konuşan 2 hâkim ise Gülen yapılanması ile bağlantıları olduğunu reddediyor.



Deutsche Welle Türkçe