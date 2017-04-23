Kılıçdaroğlu'ndan muhaliflere rüşvet

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu için tehlike çanları çalmaya başladı. Seçimlerde hep ikinci çıkmasına rağmen her fırsatta başarılı olduğunu tekrarlayan Kılıçdaroğlu'na partisinin milletvekillerinden veto geldi. Kılıçdaroğlu'nun kendisine muhalif olan milletvekillerini susturmak için Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliği teklif etmesi de milletvekilleri arasında huzursuzluk yarattı. CHP'de referandum sonrası yapılan toplantı gergin geçti. Bir çok milletvekili isyan bayrağını açtı. İstanbul'da referandumda yüksek oy alınması da toplantıda masaya yatırıldı.

İSYAN BAYRAĞI AÇILDI

Bir Milletvekili, "Biz İstanbul'a hakimiz. Dolayısıyla hangi adayın hangi ilçede başarılı olacağını biliyorduk. Özellikle Kemal Bey bütün adaylar üzerinde belirleyici oldu. Küçükçekmece, Üsküdar ve Eyüp gibi ilçeler yanlış adaylar yüzünden kaybedildi. Israrlarımıza rağmen Küçükçekmece'yi Gökhan Gümüşdağ'a teslim etti. Zira Üsküdar'ı da İhsan Özkes'e. İkisi de kaybetti. Kemal Bey'in yerel seçimlerde kaybettiği yerleri biz geri alıyoruz. İlçelerde etkili olabilecek adaylar üzerinde durulmalı" diyerek sitem etti.

DENİZ BAYKAL

Baykal ve ince güçlendi

Referandum sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun soru almadan kısa bir açıklama yapması örgütün büyük tepkisini çekti. Deniz Baykal'ın referandum süresince çok sayıda ili ziyaret etmesi onun partideki popülaritesini yeniden zirveye çıkardı. Baykal gibi Muharrem İnce'nin de Anadolu ve Trakya'daki başarılı referandum çalışması örgüt tarafından büyük bir beğeni kazandı.

FİKRİ SAĞLAR

Kürtleri kucaklayan lider lazım

Hem Baykal hem İnce'nin isimleri çok konuşulsa da CHP asıl Kürt oylarına göz dikmiş durumda. Dolayısıyla olası bir kurultayda Kürt oylarını alabilecek bir lider bulmak için çalışılacak. Çoğu milletvekili Kılıçdaroğlu'nun bu treni çoktan kaçırdığı görüşünde. Şu anda bu tarife uyan isim ise Mersin Milletvekili Fikri Sağlar. Sağlar'a parti içerisinde çok sayıda milletvekili destek veriyor.

MUHARREM İNCE

Sesini yükseltene ödül var

Kılıçdaroğlu'nun en çok da partide sesini yükselten milletvekillerine MYK üyeliği teklif etmesi tartışılıyor. Kılıçdaroğlu son olarak Yalova Milletvekili Muharrem İnce'ye MYK üyeliği teklif etse de İnce bunu kabul etmedi. Milletvekilleri, Konya vekili Hüsnü Bozkurt'un "Denize dökeriz" açıklamasına herhangi bir disiplin cezası verilmemesine kızdı. Açıklamaya sessiz kalındığına dert yandı.

HÜSNÜ BOZKURT

Kritik toplantı salı günü

Kılıçdaroğlu önceki gün sine-i millet olmayacağını açıkladı ama çok sayıda milletvekili meclis çalışmalarından çekilmeyi tartışmışlar. Dün yapılan kapalı toplantıda bu tartışmalar tek tek ele alındı. CHP'de asıl kritik toplantı ise Salı günü yapılacak olan PM (Parti Meclisi) toplantısı olacak. Adeta kılıçlar çekilecek. (Akşam)