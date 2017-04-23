Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Doodle oldu! - Google'dan 23 Nisan sürprizi

Türk milleti için büyük değere sahip olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geldi çattı. Öğrenciler tüm yurtta yarın bu anlamlı güne özel birbirinden renkli gösteriler yaparak bu anlamlı günü kutlayacaklar. Öte yandan milyonlarca kullanıcısı bulunan Google, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Doodle'ını yine anasayfasına taşıdı. Google giren kullanıcılar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı görselini görüyor. İşte bu anlamlı güne özel tüm detaylar...

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 1980 darbesi döneminde Milli Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.

Hakimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan), saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO'nun 1979'u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır. Günümüzde bayrama birçok ülkeden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca 1933'te Atatürk'le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN 23 NİSAN MESAJI

Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için attığı kutlama tweet'inde, "23 Nisan, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen farklı renk ve güzelliklerde çocuklarımızın gerçekleştirdiği barış ve kardeşlik şölenidir.. Cumhuriyetimizin kurucusu ve 23 Nisan gününü çocuklara bayram olarak bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımızı sunuyoruz.. 23 Nisan, TBMM'nin açıldığı istiklal ve egemenlik günüdür. Her çocuk kalbinin, her çocuk ruhunun en büyük arzusu özgürlüktür." ifadelerini kullandı.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJLARI

"Ulusal egemenlik, ulusun namusu, onuru ve şerefidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

"Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

"Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

"23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Türk milletine kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramınız Kutlu Olsun…"

"Geleceğimizi temsil eden çocukl?rımız, geçmişten ?ldıkl?rı güçle milletimizin y?rınl?rını şekillendireceklerdir."

"Çocukların hükmettiği bir dünya ancak oyuncak dünyası olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

"23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

"Çocuklar sizler, Türkiye' yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

"Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlikve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

"23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Uygarlık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı " Mustafa Kemal Atatürk

"Ulus?l egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun k?rşısınd? zincirler erir, t?ç ve t?htl?r b?t?r, yok olur."

"Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."