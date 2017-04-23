Yeni sistem Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97. kuruluş yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İstiklal Harbi'mizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle yad eden Erdoğan mesajında şunları söyledi:

23 Nisan 1920, vatanımızın dört bir tarafının işgal edildiği, milletimizin yok olmanın eşiğine geldiği hayati bir dönemde, Türk Milleti'nin yeniden dirilişinin, silkinişinin, şahlanışının timsalidir. Milli iradenin tecelligahı, İstiklal Harbi'mizin karargahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, aynı zamanda bağımsızlığımızın sembolüdür. İşte bu anlayışla bizler de, milli iradeye musallat olan güçleri bertaraf etmenin, çocuklarımıza daha huzurlu ve güvenli bir gelecek bırakmanın mücadelesini veriyoruz. 16 Nisan tarihinde gerçekleşen halk oylamasında kabul edilen anayasa değişikliği, hem demokrasimiz hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz açısından bir dönüm noktasıdır.

Milletimizin büyük bir teveccühle onay verdiği bu anayasa değişikliği, Meclis'imizin temsil kabiliyetini artırmış, kuvvetler ayrılığını perçinlemiş, millî iradenin üzerindeki vesayet kalıntılarını bertaraf etmiştir. Ülkemizdeki istikrar ve güven ortamını anayasal garanti altına alan bu değişiklikle birlikte Türkiye, hedeflerine ulaşma konusunda çok daha kararlı ve süratli hareket edebilme imkanına kavuşmuştur. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, artık daha büyük, daha güçlü, daha zengin, daha istikrarlı bir Türkiye'de yaşayacaklar. Kendi evlatlarımızla birlikte bölgemizin ve dünyanın tüm çocuklarına huzurlu ve müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."





Genelkurmay Başkanlığı 23 Nisan için özel afiş hazırladı.



ÇOCUKLAR ÜLKEMİZİN GELECEĞİ VE UMUDU

TBMM Başkanı İsmail Kahraman: "Milletimizin seçilmiş temsilcileri olarak görevimiz, dün olduğu gibi bugün ve yarın da bu çatı altında milletimizin huzuru, refahı, güvenliği ve saadeti için çalışmak. Milletimizin hiçbir temsilcisi, bu gaye ve hedefler dışında olamayacaktır."



Başbakan Binali Yıldırım: "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milletçe çocuklara verdiğimiz değeri ve duyduğumuz güveni en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Sizler, ülkemizin bugünü, geleceği, biricik umudusunuz. Türkiye'yi aydınlık yarınlara sizler taşıyacaksınız. Her hizmetimiz siz çocuklarımız içindir. Hepinizi çok seviyor ve sizlere çok güveniyorum."



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: "Geleceğini, yetişmekte olan çocuklarına ve gençlerine emanet etme cesaretini ve yüceliğini gösterebilen, kayıtsız şartsız güvenen ileri görüşlü bir lidere sahip olan milletimiz, bu anlamlı günde değişik coğrafyalardan gelen çocuklarla bu özel gününü paylaşarak ve el ele vererek farklılıkların zenginliğini aynı yürekte tek kalp atışıyla sergilemektedir."





Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç: "Milli iradenin tecelligâhı olarak 97 yıldır dimdik ayakta duran Gazi Meclis'imiz, kurulduğu günden bu yana çocuklarımıza, gençlerimize ve milletimize daha müreffeh bir ülke sunmak için çalışmakta. Dünyanın geleceğini teslim edeceğimiz evlatlarımızı, kötülüğün yıkıcı kuvvetinden uzak tutabileceğimiz günlere ulaşacağız."