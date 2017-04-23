Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na kürsüden yanıt verdi

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'nin Açılışının 97. Yıldönümü için bir konuşma gerçekleştirdi. Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyleydi:

"Milli iradenin tecelli ettiği TBMM'nin açılışının 97. yıldönümü vesilesiyle hepinizi sevgi ile saygı ile selamlıyorum. Aziz milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bütün kalbimle kutluyorum. Bu güzel günün mübarek Miraç gecesine denk gelmesi de bizi ayrıca memnun etmiştir.

"BU MECLİS GAZİ BİR MECLİSTİR"

15 Temmuz'da geleceğimize, istikbalimize sahip çıkan Cumhurbaşkanımıza, Meclis'te olan tüm partilere ve darbeyi durduran milletimize teşekkür ediyorum. Milletin kararlılığı ve cesareti darbecilere darbe indirmiştir. 15 Temmuz gecesi dostu düşmanı bütün dünyaya göstermişti. Bu Meclis gazi meclistir ve aynı zamanda kahraman bir meclistir. Milli iradeyi korumak, demokrasiyi geliştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur.

KILIÇDAROĞLU ÜZERİNE İKİNCİ KEZ KÜRSÜYE ÇIKTI

Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine bir kez daha söz aldı ve ona cevap verdi:

Sayın Kılıçdaroğlu, Başkan Yardımcısının Başkan'a vekalet etmesini doğru bulmadığını söyledi. Hali hazırdaki Anayasamızda da bu mevcuttur. Sayın Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcısı olarak tayin edildiğinde milletvekili değildi ve Başbakan'a vekalet etti. Seçilmemişti, milletvekili değildi Başbakan'a vekalet etti. Bizim Anayasamızda bakanların Meclis içinden olabileceği gibi, Meclis dışından da atanabileceğine dair ibare var.

CUMHURBAŞKANI'NI SEÇEN MİLLETİN KENDİSİDİR

Cumhurbaşkanı, vekaletini istediği çalışma arkadaşlarından birine verebilir. Bu da Cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Milli egemenlik milletindir, Cumhurbaşkanı'nı seçen de millettir millet.

DİLİMİZDE TÜY BİTTİ AMA ANLAMADINIZ: FESİH YETKİSİ YOK

Meclis'in feshedilmesi meselesine de cevap vermek istiyorum. Dilimizde tüy bitti, böyle bir şey olmayacağını kampanya döneminde de anlattık. Bu Meclis'in feshi değil seçimlerin yenilenmesidir. 15 Temmuz'da Meclis'e feshetmeye çalışanlar derslerini aldı. Mesele bu kadar açıkken görüyorum ki Kılıçdaroğlu hala 16 Nisan öncesinde. 16 Nisan oldu, halk oylaması yapıldı ve milletimiz yeni sistem değişikliğini kabul etti. Önümüze bakmamız lazım. Ülkemizi, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyacak düzenlemeleri bu yüce çatı altında hep beraber gerçekleştirmemiz lazım.