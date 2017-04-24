CHP'nin foyası ortaya çıktı

üksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı sonuçlara CHP
itiraz etmişti. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceklerini söylemişlerdi ve seçim sonuçlarını tanımıyoruz açıklamasında bulunmuşlardı.
22 NİSAN'DA OYLAR GEÇERLİ SAYILSIN BAŞVURUSU
Millet iradesini tanımayan ve 'mühürsüz oy
' bahanesiyle kargaşa çıkarmaya çalışan CHP'nin gerçek yüzü de bir kez daha deşifre oldu. CHP'li Ankara ilçe başkanı "mühürsüz oylar geçerli sayılmalıdır" şeklinde YSK
'ya başvuru yaptığına ilişkin belge ortaya çıktı. CHP yönetiminin referandum iptal edilsin söylemlerine karşı CHP teşkilatı 'mühürsüz oylar' geçerli sayılsın diye yazılı başvuruda bulundu..