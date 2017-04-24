Cumhurbaşkanı: Milli iradeyi hiçe saymak insafsızlık olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde TBMM'deki özel oturumu izledi. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından askeri törenle karşılanan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı kıtasını selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Şeref Kapısı önünde ise TBMM Başkanı İsmail Kahraman karşıladı. Şeref holünde, aHaber'e konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, referandumun ardından yeni döneme ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

İnşallah yeni dönem şöyle başarıyla, birlik, beraberlik, dayanışma içinde olur. Ülkemizin, milletimizin geleceğe yönelik dayanışmaya çok çok ihtiyacı var. İnanıyorum ki parlamento bu hassasiyet içinde çalışmalarını sürdürecektir. Bütün mesele, duygusallığı bir kenara bırakıp, öncelikle bilimsel uygulamaların ışığı altında, geleceğe yürümektir. Milletin iradesine de saygı duyarak geleceği inşa ve ihya etmek en önemli adımımız olacaktır.

‘GENEL BAŞKANLIK NİYE OLMASIN’

Özellikle millet 16 Nisan'da iradesini ortaya koymuştur. Bu iradenin dünyada çok örnekleri var ancak 16 Nisan'da bizim milletimizin ortaya koyduğu irade çok çok farklı. Çünkü katılım oranının bu denli yüksek olduğu pek nadirdir. Bu yüksek katılımla iradesini ortaya koyan milletimizin bu yaklaşımını hiçe saymak insaf dışı olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başbakan Binali Yıldırım'ın tepkisine neden olan sözleri için "Tartışmalar üzerine değil, barış üzerine bina edin" ifadesini kullandı.