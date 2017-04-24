Cumhurbaşkanı: Milli iradeyi hiçe saymak insafsızlık olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde TBMM'deki özel oturumu izledi. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından askeri törenle karşılanan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı kıtasını selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Şeref Kapısı önünde ise TBMM Başkanı İsmail Kahraman karşıladı. Şeref holünde, aHaber'e konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, referandumun ardından yeni döneme ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:
İnşallah yeni dönem şöyle başarıyla, birlik, beraberlik, dayanışma içinde olur. Ülkemizin, milletimizin geleceğe yönelik dayanışmaya çok çok ihtiyacı var. İnanıyorum ki parlamento bu hassasiyet içinde çalışmalarını sürdürecektir. Bütün mesele, duygusallığı bir kenara bırakıp, öncelikle bilimsel uygulamaların ışığı altında, geleceğe yürümektir. Milletin iradesine de saygı duyarak geleceği inşa ve ihya etmek en önemli adımımız olacaktır.
16 NİSAN İRADESİ ÇOK FARKLI