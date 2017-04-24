Dink cinayetinde 1 numaralı şüpheli Fetullah Gülen

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak 51 şüpheli hakkında 122 sayfalık iddianame hazırlandı.

Başsavcılık tarafından onaylanan ve İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ada dava ile birleştirilmesi talep edilen iddianamede, Hrant Dink'in oğlu Arat Dink, kızları Sera ve Delal Dink, kardeşi Hasrof Dink ve eşi Rakel Dink "şikayetçi" sıfatıyla yer aldı.

Aralarında FETÖ lideri Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, kapatılan Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, gazeteciler Adem Yavuz Arslan, Ercan Gün, eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız, dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi yüzbaşı Muharrem Demirkale ile cinayet döneminde İstanbul ve Trabzon'da çalışan jandarma görevlilerinin de aralarında bulunduğu 51 kişi 'şüpheli' olarak yer aldı.

Şüpheli Fetullah Gülen'in, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "kasten öldürme suçuna iştirak" ve "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Eski savcı Zekeriya Öz ve gazeteciler Adem Yavuz Arslan Faruk Mercan, Ekrem Dumanlı ile eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz ve diğer jandarma görevlilerinin de bulunduğu 40 şüphelinin, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten öldürme suçuna iştirak" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan müebbet hapis ve 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Aralarında Ercan Gün, Adem Sarıgöl, Ahmet Çetiner, Atilla Güçlüoğlu, Birol Ustaoğlu, Metin Balta, Murat Bayrak, Yakup Kurtaran ve Yüksel Avan'ın da bulunduğu iddianamede ise "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına ile cezalandırılmaları istendi.