Erdoğan Fransa seçimlerine damga vurdu

Fransa'da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir çok zarftan Erdoğan ismi çıktı. Gurbetçi vatandaşlarımız zarflara düşüncelerini içeren notlar da bıraktı.

Fransa olağanüstü halde, olağanüstü güvenlik önlemleri altında bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gitti.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde ilk tur oylama, akşam saat 20.00'da son bulmak üzere bu sabah saat 08.00 itibariyle başladı.

13 Kasım 2015'te 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından ilan edilen olağanüstü hal durumunun devam ettiği ülkede bugün yaklaşık 50 bin polis ve 7 bin asker görevde.

Bugünkü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AB karşıtı adaylarla, AB yanlısı adayların yarışı söz konusu. AB karşıtı bir adayın kazanması halinde topluluğun var oluşu da tehlikeye girebilir.

FRANSA'DA ERDOĞAN RÜZGARI

Oy kullanma işlemlerinin ardından sosyal medyada yayınlanan foroğraflar ise seçimlere Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damga vurduğunu ortaya çıkardı. Bir çok gurbetçi vatandaşımızın pusulalara Erdoğan ismini yazdıkları gözlendi. Bazı vatandaşlar zarflara '' Reisten başka oy verecek adam yok. Uzun adam şu Avrupa'ya bir el atsan'' şeklinde notlar bıraktı.