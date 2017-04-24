FETÖ imamlarının yazışması deşifre oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Ankara ve bazı civar illerdeki öğrenci yurtlarının sorumlusu olan Mustafa Harput hakkında yürüttüğü soruşturmada, örgütün 15 Temmuz darbe girişimini aylar öncesinden planlamaya başladığını ve örgüt üst düzey kadrolarının bu hazırlıklardan haberdar olduğunu belgeleyen önemli delillere ulaşıldı.

YURTLARDAN SORUMLU İMAM ÇIKTI

FETÖ'cü darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Konya merkezli YURTDER isimli derneğin örgütün yurt yapılanmasının çatı kuruluşu olduğu belirlendi. Harputlu'nun da bu derneğin gayri meşru yöneticisi olduğu ve örgüt adına Ankara ve civar illerde faaliyet gösteren öğrenci yurtlarındaki faaliyetleri organize ettiği tespit edildi. 30 Ocak 2017 tarihinde gözaltına alınan ve 13 Şubat'ta tutuklanan Harput'un örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı anlaşıldı.

BYLOCK'U MESAJINI SİL TALİMATI

ByLock'u Ağustos 2014 ile Şubat 2016 tarihleri arasında aktif olarak kullandığı belirlenen Harput'un "mharun111" kullanıcı adı ve çocuklarının baş harflerinden oluşan "rssy.12" şifresi ile ByLock üzerinden 156 örgüt üyesiyle görüştüğü tespit edildi. Söz konusu konuşma içerikleri de deşifre edilen Harput'un çok sayıda akrabası için iş ayarlama görüşmeleri ile örgüt yurtlarının durumu hakkında mesajlaşmalar yaptığı görüldü. Harput'un ayrıca kendisine bağlı örgüt yurtlarına yapılacak baskınlara karşı ByLock üzerinden görüşmeler yaptığı ve yurt sorumlularına dijital verilerin yok edilmesi konusunda talimatlar verdiği ortaya çıktı.

İŞ 4 SENEYE KALIRSA GEMİ ÇOK SU ALIR

Harput'un örgütün yargı imamlarından firari Fatih A. ile mesajlaşması ise dikkat çekti. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı firari Adil Öksüz'ün teröristbaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla darbe hazırlıklarını başlattığı Aralık 2015'e denk gelen konuşmalara göre, Fatih A.'nın darbe girişiminin şifrelerini verdiği görüldü. Zor günlerin kendilerini beklediğini ifade eden Fatih A. "İş 4 seneye kalırsa gemi çok su alır Allah muhafaza. Şeytan bunlar" dediği görülüyor.

"3 SAVCI İDDİANAMEYİ YAZACAK ASKERLER GÖZALTI YAPACAK

2 GÜNDE BİTER"

Fatih A. konuşmalarında ayrıca yargı ve emniyet içerisindeki mensupları aracılığıyla meşru hükümetin devrilebileceğinin de mesajını verirken 17-25 Aralık'ın da örgütün darbe girişimi olduğunu itiraf ediyor. Fatih A.'nın mesajlarının o bölümü ise şöyle: "Aslında bir sabahlık işi var hepsinin. 3 savcı yazacak iddianameyi. Kolluk gücü olarak asker gözaltı yapacak. Hakimler de iki günde işi bitirecek. HSYK üyelerini de medyayı da alacaksın. 1 haftada değişir her şey. TV'ler anlatmaya başlasın bunları. Gerisi zaten ülkeyi ele almış olacaksın. 17-25 Aralık başarılı olsa böyle olacaktı zaten. 17-25 Aralık'ı neden yaptık o zaman. Böyle gitmemeli süreç. Anormal durumlar çıkmaya başlar bir müddet sonra."

Hazırlık var şu an direkt asker girer

Fatih A.'nın konuşmasının son bölümünde ise FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine hazırlık yaptığını ortaya koyuyor. A.'nın mesajında, "Aramızda kalsın. Hazırlık var şu an. Yaparlar mı bilmiyorum. Toplanacakların listesini oluşturuyorlar. Belki direkt asker girer" dediği anlaşıldı. Mustafa Harput'un "Çatışma olur?" sorusu üzerine ise A., "Yok ya kim çatışacak. Mısır'daki kadar bile olmaz. Medya elde olursa her şeyi anlatabilirsin. 4 yılda bu süreç gitmez, kaldırılamaz" karşılığını veriyor.

USB'leri yedekleyip kaldıracağız

Harput'un 156 örgüt üyesiyle gerçekleştirdiği o görüşmelerin birinde, "Abiler Sa. Bir bilgi geldi. Yurtlara gece denetimi başlatacaklarmış. Yurtlarda usulsüz kalan olmasın" dediği görüldü. Başka bir mesajda ise Harput, "Abiler cumartesi gelirken hizmet amaçlı kullandığınız tüm usbleri getirmenizi istiyoruz, terbirli olsun. USB'leri getirirken içini de tutulması gereken önemli gördüğünüz bilgiler olsun. Onları alıp yedekleyeceğiz. Sonra da tüm USB'ler ve bilgisayarlar ikinci bir emre kadar tedbir amaçlı olarak kaldırılacak. Aynı şeyler tüm iller için geçerli" ifadesini kullandı.

Konuşmaları inkar etti

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, öğrenci yurtlarının sorumlusu Mustafa Harput hakkında "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan, 15 yıla kadar, "Anayasayı ihlal" suçundan ise bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı. İddianame, Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Söz konusu ByLock konuşmaları önüne konulan Harput, savunmasında, ByLock'u kullanmadığını ve konuşmaların kendisine ait olmadığını iddia etti. Harput ayrıca, konuşmalarındaki isimleri de tanımadığını, darbe girişimi ve darbe hazırlığı ile ilgili önceden bilgisi olmadığını savundu. Öte yandan, HTS kaydına göre, Harput ile Fatih A. arasında 108 telefon irtibatının olduğu da belirtildi. Harput'un teröristbaşı Gülen'in talimatının ardından Bank Asya'ya 85 bin 997 TL para yatırdığı da saptandı. - Yenişafak