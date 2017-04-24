Hainlere böyle seslendi: Erkek gibi söyleyin...

Muğla Adliyesi'nin fiziki koşullarından dolayı, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Toplantı Salonu'nda yapılan Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın 2'nci duruşması, bugün saat 09.30 da başladı. 1'i henüz yakalanamayan, 44'ü tutuklu olmak üzere toplam 47 sanıklı dava için darbeci askerlerin cezaevi araçlarıyla getirilmesinden önce polis ekipleri bomba dedektörü köpek ile salonun dışından arama yaptı. Özel Harekat polisleri ise çevre binaların çatılarında konuşlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi ile Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de müdahillik talebi kabul edilen davanın ikinci duruşmasında, mahkeme heyeti tanıklardan ilk olarak şehit polis Nedip Cengiz Eker'in adli muayenesine katılan Marmaris Ahu Hastanesi Acil Servisi'nde görevli pratisyen hekim İsmet Enginsu'yu dinledi.

"OĞLUMU KİM ÖLDÜRDÜYSE ERKEK GİBİ ÇIKIP SÖYLESİN"

Enginsu'nun ifadelerinin ardından şehit polisin babası Nihat Eker, "Bunların hiçbir doğru söylemiyor. 27 kurşun benim çocuğum arabasında var. Sabaha kadar 3 bin mermi atılmış" derken, anne Güzel Eker ise "Herkes evlat sahibi. Benim oğlumun günahı neydi? Oğlumu kim öldürdüyse erkek gibi çıkıp söylesin. Hepsinden şikayetçiyim" dedi, ardından gözyaşı döktü.

Duruşma tanık ifadelerinin alınmasıyla devam ediyor.