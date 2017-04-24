Hazırlık var, asker direkt girer

FETÖ'nün Ankara ve çevre iller öğrenci yurtları sorumlusu tutuklu Mustafa H. İle firari yargı imamlarından Fatih A. arasındaki ByLock yazışması deşifre edildi. Darbe hazırlığına ilişkin Aralık 2015'te yapılan yazışmalarda Fatih A.'nın, "Aslında bir sabahlık işi var hepsinin. 3 savcı yazacak iddianameyi. Kolluk gücü olarak asker gözaltı yapacak. Hakimler de iki günde işi bitirecek. HSYK üyelerini de medyayı da alacaksın. 1 haftada değişir her şey. Aramızda kalsın. Hazırlık yapıyorlar. Toplanacakların listesini oluşturuyorlar. Belki direkt asker girer" dediği belirlendi.



MÜEBBET İSTENDİ

Ankara Başsavcılığı'nca 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan soruşturmalar kapsamında, Mustafa H.'nin FETÖ'nün yurt yapılanmasının çatı kuruluşu olan Konya merkezli bir derneğin gayriresmi yöneticisi olduğu saptandı. Tutuklanan Mustafa H. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanıp Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Mustafa H.'ye "Anayasayı ihlal ve terör örgütü üyesi olmak" suçlaması yöneltildi. Suçlamalar kapsamında şüphelinin 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede şüphelinin FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına dikkat çekildi. Savcılığın tespitine göre şüphelinin programı Ağustos 2014'ten Şubat 2016'ya kadar aktif olarak kullandığı kaydedildi. Şüphelinin ByLock'ta, "mharun111" kullanıcı adı ve çocuklarının baş harflerinden oluşan "rssy.12" şifresiyle yazıştığı kaydedildi.