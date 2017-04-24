soruşturmasında flaş gelişme!

AA

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Giriş Tarihi: 24.4.2017 13:56 Güncelleme Tarihi: 24.4.2017 14:13
Hrant Dink soruşturmasında flaş gelişme!

cinayeti soruşturması kapsamında, aralarında elebaşısı Gülen, eski savcı Öz, kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Dumanlı, gazeteciler Arslan ve Gün'ün de bulunduğu 51 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

cinayeti soruşturması kapsamında, aralarında elebaşısı Fetullah Gülen, eski savcı , kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni , gazeteciler Adem Yavuz Arslan, Ercan Gün ile meslekten ihraç edilen Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız, İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin de aralarında bulunduğu 51 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

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Hrant Dink soruşturmasında flaş gelişme!
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