Kaçarken böyle enselendiler

AA

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Giriş Tarihi: 24.4.2017 11:17 Güncelleme Tarihi: 24.4.2017 11:21
Kaçarken böyle enselendiler

Edirne'de sınırı yollardan geçmeye çalışan aralarında Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisi kişilerin de olduğu 9 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hudut Birliklerine bağlı piyadeler, Meriç ilçesinde Serem köyü civarındaki kontrollerinde sınırı yasa dışı şekilde geçmeye çalışan 2'si 9 şüpheli tespit etti. Yakalanan şüpheliler hudut karakoluna götürüldü.

Yapılan ilk sorguda şüphelilerden 6'sının Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve çıkma yasağı bulunan memurlar olduğu tespit edildi. lar arasındaki bir kadının ise grupla ilişkisi araştırılıyor.

Zanlıların işlemleri sürüyor.

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Kaçarken böyle enselendiler
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