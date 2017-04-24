Referandumdan sonra CHP kaldığı yerden devam

AA

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Giriş Tarihi: 24.4.2017 13:06 Güncelleme Tarihi: 24.4.2017 13:31
Referandumdan sonra CHP kaldığı yerden devam

CHP referandum tartışmalarının ardından ülkeyi geleceğe taşıyacak projeleri baltalamaya devam ediyor. İstanbul Milletvekili Yedekci, "Biz hiçbir şekilde Kanal İstanbul'un yapılmasına izin vermeyeceğiz" diyerek skandal açıklamalara imza attı.

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, "Torba yasanın asıl amacının, su yolu adı altında isimlendirilen Kanal İstanbul Projesi'nin hayata geçirilme çalışması olduğu kanaatindeyiz." dedi.

YİNE TOPLUMU KIŞKIRTTILAR!

Kanal İstanbul Projesi'nin İstanbul için ölümcül tehlikeye sahip olduğunu ileri süren Yedekci, proje güzergahı içerisinde yer alan su havzaları, ormanlar ve birinci derece doğal sit alanlarının yok edileceğini öne sürdü. Yedekci, "Biz, hiçbir şekilde Kanal İstanbul'un yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bununla ilgili toplumsal muhalefetin harekete geçeceğine eminiz." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci

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Referandumdan sonra CHP kaldığı yerden devam
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