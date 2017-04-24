Şehit Uzman Çavuş Apaydın ve Kurtçu son yolculuklarına uğurlandı

Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın, memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, merkez Şahinali Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi Ovacık köyü camisine götürüldü.

Şehidin annesi Ayşe ve babası Hasan Apaydın ile eşi Meltem Apaydın, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Fenalaşan şehidin annesi Ayşe ve eşi Meltem Apaydın'a sağlık ekipleri müdahale etti.

Anne Apaydın, şehidin naaşı başında "Rabbim acıyı veriyorsa sabrını da verir. İki tane daha var, büyüyecek. Onları da göndereceğim. Oğlumun silahını bana verseler o kalleşleri ben geberteyim. Kardeşi de asker. Korkmasın, yılmasın. Vatan sağolsun. En büyük yere gittin, en büyük mertebeyi kazandın bana da kazandırdın." şeklinde konuştu.

Şehit Apaydın ile aynı birlikte görev yapan Uzman Çavuş Ekrem Ambarkütük ise "Yemin olsun senin öcünü alacağım. Kanını yerde bırakmayacağım. Sen rahat uyu." ifadelerini kullandı.

Şehidin çocukları Bora (4) ve Mustafa (1), tabutun üzerindeki fotoğrafına uzun süre sarıldı.

İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı köy mezarlığında defnedildi.

Şehit Efe Osman Apaydın'ın, geçen yıl mart ayında yine Şırnak'ta teröristlere yönelik sürdürülen operasyonlarda yaralandığı ve tedavisinin ardından birliğine döndüğü öğrenildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ KURTÇU'YA TEKİRDAĞ'DA VEDA

Operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun (32), cenazesi ise memleketi Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde defnedildi.



Hayrabolu Devlet Hastanesi morgundan alınan Kurtçu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik için Canbazdere köyündeki baba ocağına götürüldü.

Şehidin cenazesi burada evin bir odasına alınarak yakınlarından helallik alındı. Bu esnada anne Yasemin Kurtçu, "Annem seni çok özledik, kızanım doyamadım sana" diyerek ağladı.



Öte yandan şehidin eşi Özge Kurtçu ise şehidin ağabeyine sarılarak ''Ağabey sakın sen de gitme oraya, giden gelmiyor.'' dedi.



Bunun üzerine İzmir'de sözleşmeli er olarak görev yapan İsmail Kurtçu ise ''Ben de gidip hainlerle çatışacağım kardeşim.'' diye konuştu.





Şehidin cenazesi helallik alınması sonrası köydeki camiye götürüldü.



Burada da şehidin eşi Özge Kurtçu, ''Sevgilim bizi zamansız bıraktın. O ölmedi bizi görüyor.'' diyerek tabuta sarıldı.



Eşinin fotoğrafına sarılan Kurtçu'yu yakınları teselli etmeye çalıştı.



Şehit Kurtçu'nın 4 yaşındaki oğlu Doruk ise tabutun üzerinde bulunan babasına ait kepi alarak başına taktıktan sonra, asker selamı verdi. Şehidin 2 yaşındaki kızı Defne ise annesinin ağladığını görerek, gözyaşlarını tutamadı.



Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Kurtçu'nun cenazesi, askeri top aracıyla götürüldüğü köy mezarlığında toprağa verildi.