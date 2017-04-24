Türkiye düşmanlığı yapan 'cülerden soykırım çığırtkanlığı

Giriş Tarihi: 24.4.2017 14:49 Güncelleme Tarihi: 24.4.2017 15:02
Türkiye düşmanlığı yapan FETÖ'cülerden soykırım çığırtkanlığı

'cüler çığırtkanlığına soyundu. Türkiye'den kaçan FETÖ'nün medyadaki yapılanmasının önde gelen kalemşörleri Türkiye'yi Ermeni soykırımı yapmakla suçladı. FETÖ lideri 'in de yıllar önce Ermeni Patriği'ne yazdığı bir mektupta soykırım dediği ortaya çıkmıştı. FETÖ'cüler sosyal medyada sözde soykırımın yıl dönümünde iftira kampanyası başlattılar.

Paralel Yapı'nın önde gelen provokatörlerinden Tuncay Opçin, İhsan Yılmaz, Yavuz Baydar gibi isimler "Türkler lere soykırım yaptı" tezini destekleyen mesajlar paylaşarak Türk halkına ve Türkiye'ye ne derece düşmanlık ettiklerini bir kez daha gösterdiler.

GÜLEN DE 'SOYKIRIM' DEMİŞTİ

Fethullah 1965 yılında Ermeni Patriği'ne yazdığı bir mektupta soykırım dediği ortaya çıkmıştı.

Gülen kendi imzasını taşıyan mektupta şu ifadeleri kullanmıştı: "1915 yılında Ermenilere yapılan büyük soykırımını lanetle yadetmekten geçemeyeceğim. Katledilen insanları derin bir hassasiyetle/saygı ile anıyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye düşmanlığı yapan FETÖ'cülerden soykırım çığırtkanlığı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz