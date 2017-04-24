Başbakan Yıldırım: Uyum yasalarını çıkarmak için muhalefetle uzlaşmayı tercih ederiz

Başbakan Binali Yıldırım, Meclis'te yaşanan gerginliği değerlendirerek, "Bunlar olağan şeyler, o kadar olsun. Meclis adı üstünde. Milletin evi, herkes düşündüğünü bildiğini söyledi. Üç günlük yalan dünya neyimizi paylaşamıyoruz" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile Meclis'te yaşanan gerilime ilişkin, "Bunlar olağan şeyler, o kadar olsun. Meclis adı üstünde. Milletin evi, herkes düşündüğünü bildiğini söyledi. Üç günlük yalan dünya neyimizi paylaşamıyoruz, vatandaşa iyi örnek olmamız lazım" dedi.



"Uyum yasaları için muhalefete gider misiniz?" sorusuna Yıldırım, "Muhalefetle mümkün mertebe uzlaşmayı tercih ederiz ama uzlaşılamayacak bir durum olursa yine yolumuza devam ederiz" karşılığını verdi.



Yıldırım, kendisine hangi tatlıyı sevdiğinin sorulması üzerine, "Yetişme tarzımız buğdayla koyun gerisi oyun. Tatlı başka kim yapıyor, Türkiye'den başka tatlı yapan mı var?" dedi..