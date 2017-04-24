Yurtta 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
tüm yurtta coşku içinde kutlandı.
İSTANBUL:
Farklı ülkelerden gelen 100 çocuk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde beraber hazırladıkları "barış bildirisi"ni okudu. Bildiriyi tüm çocuklar adına Esenler Belediyesi Sanat Evi öğrencisi Şevval Seferoğlu okudu. Seferoğlu "Haksızlığa ve adaletsizliğe direneceğiz. Barış bizim yolumuz olacak. Şehitler Köprüsü diğer ülkelerden gelen kardeşlerimizle birlikte dostluk köprümüz olsun" dedi.
BATMAN:
Batman'da kutlamalar sırasında kadın görevlinin taşıdığı, içinde helyum gazı olan balonlar aniden patladı. Çıkan alevlerden, aralarında öğrencilerin de olduğu 5 kişi yaralandı. Olayın ardından tören sonlandırıldı.
PROTOKOL ÇOCUKLARIN...
GAZİANTEP:
İslahiye ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında bayılan 13 yaşındaki Mustafa Karabulut, elindeki Türk bayrağını yine de bırakmadı.
İZMİR:
27 ortaokulda eğitim- öğrenim gören bin 156 öğrencinin düzenlediği gösteriler, izleyenlerden tam not aldı.
YOZGAT:
Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri "15 Temmuz Meclisi" isimli tiyatro oyunu sergiledi.
TOKAT:
Hüseyin Akbaş Spor Salonu'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra öğrencilerin halk oyunları gösterisi sunuldu. Törende protokol üyelerinin yerlerine çocukların oturduğu gözlendi.
KAR ALTINDA BEKLEDİLER
ESKİŞEHİR:
Törenler kar altında yapıldı. Vilayet Meydanı'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk koyma törenine katılan öğrenciler bir süre kar altında bekledi.
DİYARBAKIR:
Valilik binası önünde yapılması planlanan kutlamalar, önceki gün Kulp ilçesinde bir, Şırnak'ın Uludere ilçesinde ise 2 askerin şehit düşmesi nedeniyle iptal edildi.