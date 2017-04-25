AB Bakanı Ömer Çelik'ten açıklama

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, AKPM'nin Türkiye kararı hakkında "adil olmayan haksız bir karar" değerlendirmesinde bulunarak, "Bu Avrupa Konseyi için de AKPM için de tarihi bir hatadır." dedi.

AB Bakanı Çelik, "AKPM'de alınan karar kısır döngünün bir devamı, işbirliği üretmek yerine Türkiye demokrasisine karşı hakkaniyetli olmayan bir karar verdiler. Tartışmaların hiçbiri Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmüyor" ifadelerini kullandı.

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Biz Türkiye olarak insan hakları konusunda vicdani sorumluluğu temsil ediyoruz. Beklentimiz, doğru işbirliği mekanizmaları üretmeleridir. Türkiye gibi güçlü bir demokrasiye sahip çıkmaları gerekiyor. Dolayısıyla bunların bir politik işbirliği üretmeleri gerekir. Bu AKPM için tarihi bir hatadır. Şimdiye kadar Türkiye bu kadar zor koşullardan geçerken Türkiye işe dayanışma mekanizması üretilmemiştir. Terörle mücadele konusunda, FETÖ ile mücadele konusunda güçlü bir dayanışma sergilemeleri gerekirdi. Bu kadar mülteci barındıran güçlü bir ülke olarak dünyanın yapamadığını yapan bir ülke olan Türkiye'ye yüksek sesle teşekkür etmeleri gerekirdi.

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