AK Parti kongresi 20-21 Mayıs'ta yapılacak

Giriş Tarihi: 25.4.2017 13:06 Güncelleme Tarihi: 25.4.2017 13:16
AK Parti kongresi 20-21 Mayıs'ta yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden üye olacağı ve Genel Başkan olması beklenen AK Parti Kongresi Mayıs'ta yapılacak. Kongre için 20-21 Mayıs tarihleri belirlendi.

AK Parti kongresi 20-21 Mayıs'ta yapılacak

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AK Parti kongresi 20-21 Mayıs'ta yapılacak
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