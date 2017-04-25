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AK Parti kongresi 20-21 Mayıs'ta yapılacak
AK Parti kongresi 20-21 Mayıs'ta yapılacak
Giriş Tarihi: 25.4.2017
13:06
Güncelleme Tarihi: 25.4.2017
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden üye olacağı ve Genel Başkan olması beklenen AK Parti Kongresi Mayıs'ta yapılacak. Kongre için 20-21 Mayıs tarihleri belirlendi.
AK Parti kongresi 20-21 Mayıs'ta yapılacak
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AK Parti kongresi 20-21 Mayıs'ta yapılacak
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