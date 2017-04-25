AKPM, Türkiye'nin FETÖ ve PKK önerilerini reddetti

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk delegasyonu üyeleri Markar Eseyan, Şaban Dişli, Suat Önal, Mehmet Kasım Gülpınar, Emine Nur Günay, Serap Yaşar, Burhanettin Uysal ve Salih Fırat tarafından verilen değişiklik önergesinde, tasarıda 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında "Gülen hareketinin olduğu" şeklindeki ifadenin "Fetullah Gülen Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)" olarak değiştirilmesi istendi.

FETÖ'YE 45 KABUL 84 RET

Değişiklik önergesi hakkında yapılan oylamaya 148 üye katılırken, 45 üye değişikliğin kabulü, 84 üye ise reddi yönünde oy verdi. 19 üye ise çekimser kaldı.

Yine Türk delegasyonun tasarıda "Türkiye'nin halkını ve demokratik kurumlarını koruma amacıyla her türlü güvenlik önlemlerini alma ve terörle mücadele etme hakkı ve görevinin olduğu" şeklinde başlayan maddeye getirilmesini istediği değişiklik kabul edilmedi.

PKK DA REDDEDİLDİ

Türk tarafının, PKK'nın Türkiye için olduğu kadar Avrupa için de tehdit oluşturduğuna, terör örgütünün son zamanlarda Avrupa içinde para toplama, destekçi bulma ve propaganda faaliyetlerinde artış olduğuna ve bunun önüne geçilmesine dair değişiklik önergesi de reddedildi.

HDP'Lİ VEKİLLERDEN RET OYU

Ret kararı verenlerin arasında HDP'li Ertuğrul Kürkçü ve Filiz Kerestecioğlu da yer aldı.